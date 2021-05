Harry Kane sår tvivl om sin fremtid i Tottenham

Det antyder han i et interview med Youtube-kanalen The Overlap og slår fast, at han skal have en snak med klubbens formand Daniel Levy.

- Jeg har givet klubben 16 år af mit liv, så jeg håber, vi kan have en god og ærlig snak om, hvor vi står henne, siger Kane.

- Dette er et tidspunkt i min karriere, hvor jeg er nødt til at reflektere og se på, hvor jeg er henne.

- I sidste ende er det op til mig selv. Hvordan jeg har det, og hvad der er bedst for mig og min karriere, siger Kane.

Tottenham slutter for anden sæson i træk uden for top-4 i Premier League og kommer derfor ikke til at spille Champions League i næste sæson.

- Jeg vil spille i de største kampe. I denne sæson har jeg set Champions League, og de engelske hold har gjort det fantastisk. Det er de kampe, jeg vil være med i, siger Harry Kane og opsætter et højt ambitionsniveau for sig selv.

- Jeg er ikke bange for at sige, at jeg vil være den bedste. Jeg vil forsøge at nå det niveau, som Messi og Ronaldo nåede. Det er mit ultimative mål. At vinde trofæer sæson efter sæson og score 50, 60 eller 70 mål sæson efter sæson.

Kane er før sidste spillerunde i Premier League delt topscorer i rækken. Han har ligesom Liverpools Mohamed Salah scoret 22 gange.