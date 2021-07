Harry Kane og England slutter Danmarks EM-eventyr

Det skete onsdag aften på Wembley, hvor et ihærdigt kæmpende dansk hold måtte kapitulere efter forlænget spilletid. De 90 ordinære minutter endte 1-1, før England vandt 2-1 efter forlænget spilletid.

Mikkel Damsgaard havde ellers bragt Danmark foran 1-0 på et frispark i første halvleg, men inden pausen udlignede englænderne på et selvmål af en prisgivet Simon Kjær.

I målet viste Kasper Schmeichel verdensklasse gang på gang, og han reddede også et straffespark fra Harry Kane i den forlængede spilletid, men den engelske stjerne var først over returbolden og blev matchvinder.

Det mål blev enden på en emotionel EM-slutrunde, der blev indledt med Christian Eriksens hjertestop og genoplivelse. Siden var EM-holdet med til at forene danskerne om fodbold, som var grundlaget for de folkefester, der har været i gader og stræder landet over de seneste uger.

Søndag kommer fodboldfesterne dog til at foregå i Italien og England, når de to hold mødes i EM-finalen.

Den første danske EM-semifinale i 29 år var intens og medrivende fra første til sidste fløjt.

Englænderne forsøgte at kyse danskerne med et energibaseret tryk i kampens indledning, men efter at Danmark havde modstået det i et kvarter, var englænderne for en stund løbet tør for kræfter.

Kampens første nærgående forsøg kom efter 25 minutters spil, da Mikkel Damsgaard drejede bolden lige forbi målrammen.

Det var tilsyneladende nok til at gøre fodboldkometen fra Jyllinge varm. Fem minutter senere bragede han nemlig Danmark i front direkte på et frispark en håndfuld meter uden for feltet og sendte de 8000 danske fans bag det ene mål i ekstase.

Måske troede englænderne, at det var Jens Stryger Larsen, som skulle tage frisparket, men i stedet var det 21-årige Damsgaard. Han løb til bolden og bragede den over Harry Kane og resten af den engelske mur.

I målet fik Jordan Pickford det yderste af fingerspidserne på, men ikke nok til afværge turneringens første scoring mod England.

Føringsmålet kom som et chok for størstedelen af Wembley, og de næste minutter skulle både de engelske spillere og fans lige finde sig selv, inden de var klar til at allokere kræfter til et sportsligt og vokalt modsvar.

Da englænderne først fik samlet sig selv op, kom belønningen.

Først formåede Raheem Sterling dog at brænde en kæmpe chance, da han på et afrettet indlæg fra Harry Kane fik bolden helt alene med Kasper Schmeichel fra tæt hold. Sterling formåede dog kun at smaske kuglen midt ind på den danske sprællemand.

Få øjeblikke senere kom udligningen.

Bolden blev spillet indenom Jannik Vestergaard, og en dybdeløbende Bukayo Saka smed den fladt ind foran mål.

I et forsøg på at afværge indlægget fik Simon Kjær dirigeret bolden i eget net. Havde den danske anfører ikke forsøgt det, kunne Sterling trods uskarpheden sekunderne forinden dårligt have undgået at udligne alligevel.

Dermed var stillingen 1-1 efter 39 minutters spil, og der skulle gå yderligere 65 minutter - og to pauser - før kampens næste mål faldt.

I den lange mellemliggende periode var England bedst, og hjemmeholdet kunne også have afgjort kampen i ordinær spilletid.

Ti minutter efter pausen måtte Kasper Schmeichel diske op med en verdensklasseredning på Harry Maguires hovedstødsforsøg efter en dødbold.

Der var optræk til mange engelske chancer, men holdets afslutninger var enten uden for målrammen eller blev blokeret af de heroiske danske forsvarsspillere.

Det tunge engelske pres fortsatte i den forlængede spilletid.

Tre minutter efter den korte vand- og instruktionspause viste Kasper Schmeichel atter målmandsspil på det ypperste niveau, da han dykkede ned og afværgede Harry Kanes hårde, flade spark.

Siden pillede han også Kanes straffespark, men kunne intet stille op mod returbolden.

Inden det havde de danske spillere brokket sig voldsomt over straffesparket, som Joakim Mæhle begik. Sekunderne inden forseelsen var der to bolde på banen - tæt på hinanden - men spillet fik lov til at fortsætte. VAR så heller ingen anledning til at annullere straffesparket.

Danmark havde et kvarter plus det løse til at udligne, og selv om danskerne for første gang siden første halvleg havde længere perioder på bolden, var der kun fare på færde den ene gang, hvor Martin Braithwaite tvang Pickford til en god redning.

De engelske spillere blev båret frem til slutfløjt af en imponerende lydkulisse, og på søndag får de muligheden for at gøre en ende på 55 års landsholdslidelse for den stolte, men ellers ofte underpræsterende fodboldnation.