Harry Kane langer ud efter fodboldforbund og fans

Efter kampen sendte FA et tweet ud, hvor forbundet gjorde grin med Kane og insinuerede, at United-forsvarsspilleren Chris Smalling havde lukket ned for Kane i kampen.

Den engelske Tottenham-angriber Harry Kane kritiserer et tweet, som Det Engelske Fodboldforbund, FA, sendte ud efter FA Cup-semifinalen, som Tottenham tabte 1-2 til Manchester United.

Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, har tidligere udtalt, at Kane var ked af FA's tweet.

Harry Kane udtrykker dog selv, at han har ladet hele episoden passere, men at det var fjollet at gøre fra forbundets side.

- Det var et fjollet tweet. Det ved vi alle. Jeg talte med Pochettino om det, og vi spurgte blot, om andre lande ville gøre det samme mod deres spillere? Sandsynligvis ikke, siger Kane ifølge The Guardian.

FA trak efterfølgende tweetet tilbage og undskyldte over for både Tottenham og Manchester United.

Kane luftede også kritik af, hvordan engelske fodboldfans forud for det kommende VM gør grin med spillerne.

- I disse dage er det let at gøre grin med de engelske spillere, så hvis vi ikke klarer os godt til VM, kan man sige, "hvad sagde jeg", lyder det fra Kane.

Det er dog ikke den eneste gang, at Kane har været i modvind på de sociale medier i den seneste tid.

I en 2-1 sejr over Stoke i den engelske Premier League så det umiddelbart ud som om, at den danske Tottenham-spiller, Christian Eriksen, scorede det andet mål.

Men Kane appellerede til, at han selv rørte bolden på vejen og fik efterfølgende tildelt målet. Her benyttede flere anledningen til at stikke til Kane på de sociale medier.

Angriberen, der har scoret 27 mål i Premier League i denne sæson, lader sig dog ikke gå på af lidt modvind på de sociale medier.

- Sker det, så sker det. Jeg ser frem mod den næste kamp. Det eneste, jeg bekymrer mig om, er at komme ud på banen og gøre mit arbejde, siger Kane ifølge Sky Sports.