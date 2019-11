Mikkel Hansen og de øvrige danske landsholdsspillere kan i fremtiden komme til at spille med håndbolde uden harpiks, hvis Det Internationale Håndboldforbund (IHF) vælger at bruge nye bolde, der skal testes i sommeren 2020. (Arkivfoto)

Harpiksfri håndbold skal testes i ungdomsturnering

Ifølge DHF-formand Per Bertelsen er en håndbold uden harpiks klar til at blive testet ved U18-VM.

En håndbold uden harpiks skal testes, når der til sommer afholdes U18-VM for kvinder i Kina. Det siger formanden for Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, i et interview med TV2 Sport.

Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) præsident, Hassan Moustafa, har tidligere udtalt, at han så harpiks som et problem for håndbolden.

Nu er der udviklet en bold, der er klar til at blive testet.

- Det er planen, at den skal testes i Kina til kvindernes U18-VM næste sommer. Der skal den have lov til at blive testet i en rigtig turnering.

- Men produktet ser umiddelbart fornuftigt ud, siger Per Bertelsen, der er ansvarlig for turneringsafvikling i IHF, til TV2 Sport.

Bertelsen har selv mærket den nye bold og tror, den fremover kan blive taget i brug i flere sammenhænge.

- Hvis spillerne mentalt kan omstille sig til ikke længere at have harpiks på fingrene, så er jeg sikker på, at det nok skal fungere rigtig godt, siger han.

Verdensmesterskabet for kvinder under 18 år afvikles i august næste år.