Hareides tropper skal møde Sverige i Brøndby før EM

Det opgør spilles 1. juni og ligeledes på Brøndby Stadion, og det glæder landstræner Åge Hareide.

- Vi er meget glade for nu at have to stærke hold i form af Norge og Sverige på plads som testmodstandere op til EM.

- Og vi er også meget tilfredse med at spille begge kampe på Brøndby Stadion, som jo er tæt på vores EM-lejr i Helsingør.

- Det giver os rigtig gode betingelser i forberedelserne frem mod EM. Nu glæder vi os meget til foråret, der allerede for alvor går i gang med kampe i Herning og London, siger Åge Hareide.

Senere på måneden tager holdet hul på EM-forberedelserne med to testkampe.

Først venter Færøerne i Herning 27. marts, før holdet drager til London for at møde England på Wembley fire dage senere.

Seneste kamp på Brøndby Stadion for herrelandsholdet var testkampen mod Mexico i juni i 2018.