Hareide vil savne Bendtner og Bjellands erfaring

Netop rutinen er det største tab ved de to spilleres skader, siger landstræner Åge Hareide, da han tirsdag var til rådighed for pressen for første gang, siden han udtog sin endelige VM-trup.

- Vi har først og fremmest mistet erfaring. Bjelland er meget erfaren, og han har spillet godt sammen med Simon Kjær.

- Jeg håber, at Andreas Christensen kan opnå samme makkerskab med Simon, og vi får nogle andre egenskaber, men ikke den ro, vi havde fået med Bjelland.

- Bendtner har en historik og en aura over sig. Han har ikke lavet så mange mål i Norge i år, men når han står på holdkortet, så er han altid farlig, og det gør noget ved hans modstandere.

- Han er stærk i luften og vældig dygtig inde i boksen, og der må andre tage over og vise deres egenskaber, siger Hareide, der også sorterede Peter Ankersen og Mike Jensen fra søndag.

Landstræneren kendte til Bjelland og Bendtners problemer i over en uge, men han overvejede til det sidste, hvem der potentielt skulle erstatte dem.

- Det var ikke givet, hvem der skulle ind i stedet, men kun at det ville være spillere fra de 27, vi havde udtaget.

- Det er altid problematisk at vælge, og det er ikke rart at skulle ødelægge en spillers drøm om at komme til VM. Det var en svær afgørelse, siger Hareide.

Nordmanden er glad for at være kommet over på den anden side af udskillelsesløbet, og han mener, at det var den rigtige beslutning at udtage 35 spillere for siden at skære antallet ned til 27 og 23 spillere.

Også selv om processen har medført spekulationer, stor mediedebat og fjernet fokus fra spillet på banen.

- Hvis vi havde udtaget 23 spillere fra start, så kunne vi have risikeret at være taget herfra med skadede spillere.

- Man må også huske på, at Andreas Bjelland blev skadet i den første træningsuge, så det var den helt rigtige beslutning at vente, siger Åge Hareide.

Han har fortsat mulighed for at skifte ud i truppen, såfremt en spiller får en langtidsskade og vil være uaktuel i hele VM-slutrunden.