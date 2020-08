Hareide vil føre Rosenborg tilbage til fordums styrke

Først er dog en anden opgave, der skal klares.

- Vi må starte med at vinde ligaen. Vi når ingen vegne, hverken til Champions League eller andre steder, hvis vi ikke bliver mestre. På sigt må det være den klare målsætning, at Rosenborg skal tilbage, hvor holdet har været så mange gange før, siger Hareide ifølge NTB ved tirsdagens præsentation.

66-årige Hareide har gennem længere tid været sat i forbindelse med trænerjobbet i Rosenborg, men fysikken har drillet.

Hareide er blevet opereret i knæet, men føler sig nu klar til at tage sit første job, efter at hans kontrakt som landstræner for Danmark udløb tidligere på sommeren.

Drømmer Rosenborg-fansene om guld efter ansættelsen af Hareide, må de formentlig væbne sig med tålmodighed.

Efter 14 kampe af indeværende sæson er Rosenborg på fjerdepladsen i Eliteserien, og der er 14 point op til Bodø/Glimt på førstepladsen.

- At sige at man skal vinde guld med 14 point op er nok lige i overkanten. Så går man nok for langt. Men at blive bedre og vinde den næste kamp må være et mantra, vi skal arbejde efter, siger nordmanden.

Rosenborg afbrød tidligere i år samarbejdet med cheftræner Eirik Horneland efter en skidt sæsonstart. Siden har Trond Henriksen stået i spidsen for holdet.

Hareide stod i spidsen for Rosenborg i 2003, før han overtog styringen af det norske landshold. Han har også været cheftræner for klubber som Malmö FF og Brøndby IF.

Han begynder officielt i sit nye job 1. september, og kontrakten løber frem til udgangen af 2021.