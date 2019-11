Hareide vil bruge bred trup mod Gibraltar og Irland

Fodboldlandsholdet skal med al sandsynlighed bruge mindst fire point i de kommende landskampe mod Gibraltar og Irland for at sikre en EM-billet, men det er næppe de samme 11 spillere, der spiller fra start i de to nøglekampe.

Hjemmekampen mod Gibraltar 15. november er på papiret væsentligt lettere end udekampen mod Irland tre dage senere. For at sikre maksimal friskhed til kampen mod irerne vil Åge Hareide bruge bredden i sin landsholdstrup.

- Jeg kan godt komme til at bruge forskellige spillere i de to kampe, for det er to forskellige modstandere, men vi skal heller ikke lave for mange ændringer, siger Åge Hareide.

I samarbejde med spillernes klubber vil han sørge for, at kampen mod Gibraltar ikke bliver en belastning i en for spillerne komprimeret efterårssæson med mange kampe.

- Flere af dem kommer efter at have spillet europæiske kampe og en ligakamp lige op til, så vi skal se, hvor belastede de er.

- De kan godt spille om fredagen mod Gibraltar efter at have spillet om søndagen lige inden for deres klub, men der er måske ikke grund til det, hvis vi kan vente med at bringe dem til om mandagen mod Irland, siger Åge Hareide.

- Af fysiske hensyn kan vi godt komme til at spare nogle spillere. Men der kan også være spillertyper, der passer bedre mod den ene frem for den anden. Det gjorde vi også i september, da vi mødte Gibraltar, før vi mødte Georgien, uddyber han.

Danmark vandt 6-0 på udebane over Gibraltar i september, og verdensranglistens nummer 196 levnes af bookmakerne kun en minimal chance for at overraske i Parken.

Derfor kan den kommende landsholdssamling meget vel have et stort fokus på opgøret mod Irland - også blandt spillerne. Åge Hareide skal sørge for, at manglende koncentration ikke bliver et tema mod Gibraltar.

- Når man ser på Gibraltars målscore (2-19 efter seks kampe, red.), så tager alle det for givet, at vi vinder den kamp. Vi er nødt til at arbejde hårdt med det i spillernes hoveder, for det er vigtigt, at vi får den nødvendige kvalitet i Parken.

- Vi skal gå på banen og være klar og udføre et disciplineret stykke arbejde. Der sker altid sensationer og underlige ting i fodbold, og vi skal sørge for, at det ikke sker i Parken. Den kamp skal Danmark vinde, siger Åge Hareide.

- Men når de to kampe ligger så tæt, så skal vi også have et øje på kampen mod Irland, og måske kommer vi til at tage hensyn til det før kampen mod Gibraltar, men det bliver mere teoretisk end praktisk, tilføjer landstræneren.

Landsholdet samles på mandag i Herning.