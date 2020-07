Hareide takker nej til Rosenborg-job trods mundtlig aftale

Åge Hareide var enig med Rosenborg om at starte 1. august, men helbredet fik ham på andre tanker.

Danmarks tidligere fodboldlandstræner Åge Hareide var nået til enighed om at overtage trænerjobbet i Rosenborg fra 1. august, men har nu ombestemt sig af helbredsmæssige årsager.

Det oplyser den norske klub på sin hjemmeside.

Parterne skulle onsdag mødes for at afslutte forhandlingerne om overtagelsen af jobbet, men Hareide er ikke længere interesseret.

- Vi havde en mundtlig aftale med Åge Hareide, men den har han trukket tilbage på grund af helbredet. Vi er skuffede over beslutningen, men respekterer selvfølgelig, at sundhed kommer først, siger klubbens sportschef, Mikael Dorsin.

Rosenborg oplyser, at man allerede efter opgøret mod Bodø/Glimt 25. juni nåede til mundtlig enighed med Hareide.

Dagen efter afbrød klubben samarbejdet med træner Eirik Horneland efter en tung sæsonstart.

Den tidligere assistenttræner Trond Henriksen fortsætter nu som midlertidig træner i 2020-sæsonen, mens klubben leder efter den kommende permanente træner, oplyser Rosenborg.

Hareide havde kontraktudløb som Danmarks landstræner denne sommer og skulle have sluttet af med EM-slutrunden, men den blev udsat til sommeren 2021.

Over for NRK afviser Hareide, at han har sagt ja til Rosenborg-jobbet og haft en mundtlig aftale, skriver nyhedsbureauet NTB.

Hareide siger, at klubben har spurgt til hans knæ, der er blevet skiftet, og at der ikke har været dialog om trænerjobbet.

Den 66-årige Hareide blev landstræner for Danmark i 2016. Tidligere har han stået i spidsen for blandt andre Norge, Brøndby, Malmö FF og faktisk også Rosenborg.