Hareide svarer tilbage: Bjelland ville næppe blive klar

Dermed har Hareide en anden vurdering end Bjelland, som tirsdag i en pressemeddelelse gav udtryk for, at han følte, at han var foran genoptræningsplanen og ville blive klar til VM efter at have gennemført en fuld træning søndag i Stockholm.

Fodboldlandstræner Åge Hareide ville gerne have haft Andreas Bjelland med til VM i Rusland, men landstræneren mener, at det ville være for usikkert at tage en halvklar spiller i dårlig kampform med.

- Vi har før brugt Bjelland, når han ikke har spillet så meget, men nu kom der altså en skade ind i billedet.

- Han havde spillet to og en halv kamp siden marts, da jeg tog ham ind i truppen, og havde han ikke været skadet, så havde han været med i VM-truppen, selv om han havde spillet så lidt. Så meget tillid har jeg til ham.

- Han var med i træningen i Stockholm, og han kunne bruge benet, men han kunne ikke sparke langt med venstrebenet, og det er meget vigtigt. Jeg synes ikke, at han kom så godt igennem træningen, som han selv synes, siger Åge Hareide.

Derfor anser Hareide det modsat Bjelland ikke for sandsynligt, at Bjelland ville kunne træne sig tilbage i tilstrækkelig form til at spille en nøglekamp ved VM mod Peru 16. juni.

- Jeg er ikke læge, og det er Andreas Bjelland heller ikke. Vi har en læge her, som giver en vurdering. Ud fra den vurdering er det mig, som har ansvaret for at tage en vurdering af, om det er fornuftigt at tage ham med eller ikke.

- Ud fra lægens vurdering og Bjellands historik vurderede jeg, at han ikke skulle med. To og en halv kamp siden marts er ikke meget, hvis man skal ud at spille en VM-kamp.

- Et riv i en muskel kræver sin tid. Han skulle tilbage i fuld matchfitness, og vi har intet andet at teste ham i end træning, og hvis vi så skulle bruge ham, så ville der være en høj risiko forbundet med det, siger Åge Hareide.

Det overrasker landstræneren, at Bjelland gik ud med pressemeddelelsen om at være uenig i VM-fravalget, men Hareide slår samtidig fast, at han ikke har haft nogen skjult agenda.

- Folk må sige, hvad de vil. Der er ingen skjult agenda. Jeg har forsøgt at behandle alle så lige som muligt. Det at kunne være på 100 procent i går (tirsdag, red.) har været en vigtig pointe for os, så vi har kunnet køre fulde træninger.

- Jeg ville ikke sætte friske spillere uden for truppen i stedet for nogen, som ikke er på 100 procent, siger Åge Hareide.

Tidligere er også Daniel Wass gået til pressen efter at være blevet sorteret fra VM-truppen.

- Jeg synes, at spillerne på mange måder må tage det med mig i stedet for med pressen, siger Hareide.

Søndag forklarede landstræneren sit fravalg af Bjelland over for forsvarsspilleren. De var også i kontakt mandag, men har ikke snakket sammen efter tirsdagens pressemeddelelse fra Bjelland.

- Jeg snakkede med Bjelland om, at jeg ikke udtog ham. Mandag sendte han en sms til mig om, at han ikke var enig. Det var okay, og jeg skrev, om vi kunne tale sammen, men det var han for sur til, og det respekterer jeg, siger Hareide.