Hareide satser på mange Eriksen-minutter i Inter før EM

Åge Hareide er glad for, at Christian Eriksen er skiftet til Inter. Han skal se ham live 9. februar.

Fodboldlandstræner Åge Hareide håber, at Christian Eriksens skifte til Inter vil sikre fynboen den nødvendige spilletid, så han står skarpt til sommer, når Danmark skal forsøge at få succes ved EM-slutrunden.

Det siger Åge Hareide til herrelandsholdets Facebook-side.

- Stort tillykke til Christian med skiftet til Inter.

- Jeg håber selvfølgelig, at han med den nye tilværelse i Milano kommer til at spille kontinuerligt og få masser af minutter på banen, så vi får ham at se i absolut topform til EM-slutrunden til sommer.

- Alle ved, at Christian er en vigtig del af vores landshold, og derfor er det essentielt for os, at han får mange spilleminutter uge efter uge og bliver matchet på et højt niveau, siger landstræneren.

Christian Eriksen har i de seneste måneder ikke været fast mand for Tottenham, hvilket han ellers har været i stort set hele Åge Hareides tid som dansk landstræner.

Eriksen er den anden nøglespiller på landsholdet, der skifter til en Milano-klub i løbet af januar. Tidligere i januar skiftede landsholdsanfører Simon Kjær til AC Milan.

Derfor kommer landstræneren til at besøge den norditalienske by for at snakke med sine to stamspillere.

- Jeg glæder mig til at tage til Milano og se både Christian og Simon i aktion, når Inter og AC Milan mødes i Milano-derbyet, siger landstræneren.

Inter møder AC Milan 9. februar.