Hareide regner med skadet anfører til VM

I weekenden udgik 29-årige Kjær i en ligakamp for Sevilla med en muskelskade i baglåret, da Sevilla tabte til Celta Vigo i den spanske liga. Skaden kommer blot to måneder før VM.

- Simon er en erfaren mand, og jeg tror, at han har styr på det, siger Åge Hareide.

Nordmanden fortæller, at han lørdag aften talte i telefon med Sevilla-spilleren, der fik beroliget ham.

Hareide var dog forundret over at se midterforsvarerens telefonnummer tone frem på displayet, da han kort forinden på tv havde set Simon Kjær løbe på banen for Sevilla.

- Jeg så, at han gik på banen, og så så jeg en anden kamp, og pludselig ringede telefonen, og det var Simon Kjær, beretter Hareide.

Skaden falder på et uheldigt tidspunkt, da Sevilla-forsvareren var inde i en stærk periode for sin klub, der for nylig slog Manchester United ud af Champions League.

Senere er Sevilla dog kommet i problemer mod Bayern München i kvartfinalen.

- Det er synd for ham, for han var kommet op i omdrejninger og viste gode ting. Han spillede godt mod United. Det er sådan, det er.

- Men vi skal have ham med os, siger Hareide med henvisning til VM i Rusland.

I weekenden var Simon Kjær nogenlunde positiv omkring sin egen situation og udtrykte et håb om at gøre comeback før sæsonafslutningen i Spanien.

- Det bør ikke være et problem for mig at blive klar til Rusland, men man ved aldrig, hvad der kan ske med disse skader, sagde han til klubbens hjemmeside.

Danmark indleder VM 16. juni mod Peru. Senere venter gruppekampe mod Australien og Frankrig.