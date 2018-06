Hareide regner med at se Eriksen til træning onsdag

Hareide vil først have Eriksen tilbage i VM-træningslejren, når han er blevet far, og med forventningen om Eriksens deltagelse i onsdagens træning - modsat fraværet tirsdag - indikerer nordmanden, at en fødsel er tæt på.

Landstræner Åge Hareide regner med, at Christian Eriksen, der står til at blive far en af dagene, deltager i landsholdets træning onsdag i Helsingør.

- Christian kommer ikke i dag (tirsdag, red.). Han kommer forhåbentlig i morgen (onsdag, red.).

- Jeg tror, at de vurderer at sætte fødslen i gang, men jeg ved det ikke, for jeg er ikke jordemoder. Jeg ved bare, at Christian gerne ville være hjemme i dag, og det må vi respektere, siger Hareide.

Eriksen er rejst til Odense for at være tæt på sin kæreste, Sabrina Kvist, som havde termin i sidste uge.

Ifølge landstræneren vil det være en unødvendig stressfaktor for Eriksen at køre til træning i Helsingør for at køre tilbage til sin kæreste i Odense bagefter.

- Jeg har sagt, at han skal blive der, indtil alt er på plads, så han ikke skal køre frem og tilbage på motorvejen, for det er en stressfaktor. Så han bliver i Odense, til alt er overstået, siger Hareide.

Spørgsmål: Så når du siger, at han ikke kommer i dag (tirsdag), men kommer i morgen (onsdag), er det så med forventning om, at han er blevet far, når han kommer i morgen?

- Det ved jeg ikke. Så indgående vil jeg ikke gå ind i det, siger Hareide.

Han roser samtidig Eriksens evne til at abstrahere fra alt ståhejet om en nøglerolle ved det forestående VM og rollen som vordende far.

- Hans mentale tilstand er under kontrol, det virker sådan, og han er meget svær at få ud af balance på og uden for banen, siger Hareide.

Den forestående fødsel betød også, at Eriksen gik glip af lørdagens 0-0-testkamp ude mod Sverige.

Inden kampen i Stockholm fortalte Hareide, at Eriksens kæreste havde termin i torsdags.

VM går i gang 14. juni, mens Danmark spiller første kamp 16. juni.