Hareide om lodtrækning: Kunne have været meget værre

- Det kunne have været meget værre, så vi er tilfredse, siger nordmanden til DR, men han vil ikke gå så langt som til at kalde det for en "drømmelodtrækning".

- Jeg ved ikke, om det er en drømmelodtrækning. Alle er svære at spille mod, siger han.

Det er dog ikke alle holdene, som landstræneren kender lige meget til. Frankrig vurderer han til måske at være det bedste hold i verden, mens Peru og Australien er mere ukendte for landstræneren.

- Peru har været i playoff som vi, og Australien er også et hold, vi ikke kender så meget til. Men nu vil vi skaffe viden om dem, siger landstræner Åge Hareide til DR.

- Det eneste, jeg ved om Peru, er, at vi er meget højere end dem. Vi kender intet til Australien, ud over at det måske er det ældste hold ved VM, siger Åge Hareide.