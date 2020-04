Åge Hareide og Kasper Schmeichel, som her ses ved VM i 2018 i Rusland, satser på, at EM-kampene næste sommer skal spilles i Parken i København.

Hareide og Schmeichel frygter at miste EM i Parken

Åge Hareide kommer ikke til at stå i spidsen for det danske landshold ved næste års EM-slutrunde, selv om han var med til at sikre deltagelsen.

Den afgående landstræner har dog et håb om, at Danmarks gruppekampe ved EM kan afvikles i Parken i København som oprindeligt planlagt.

Men det er fortsat usikkert, efter at EM blev rykket fra 2020 til 2021 på grund af udbruddet af coronavirus.

- Det ville være skrækkeligt for de danske spillere, dansk fodbold og ikke mindst de danske fans, hvis vi ikke får EM til Parken og København, siger Åge Hareide til Viaplay Sport Live.

- Spillerne har knoklet så hårdt for det, og jeg tror også, at de danske fans glæder sig meget. At spille tre hjemmekampe i en europæisk turnering er en mulighed, der aldrig kommer igen, siger han.

Det er næste års Tour de France-start på dansk grund, som skaber bøvlet.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har tirsdag på Twitter givet udtryk for, at der fortsat arbejdes på højtryk i kulissen, hvor kommercielle interesser skal gå op i en højere enhed for flere aktører.

- Vi knokler i København for at sikre, at vores by kan være værtsby for både EM i 2021 og Tour de France. Vi vil skabe en sommer, som vi aldrig glemmer i 2021, skriver Frank Jensen.

Også målmanden Kasper Schmeichel har ytret sin holdning til sagen.

- Det her må ikke falde til jorden. Det er en once in a lifetime-mulighed, som ikke bare vi, men hele Danmark har glædet sig til.

- At vi kan vise, at vi godt kan være værter for en stor folkefest, som jeg tror, alle danskere vil have brug for oven på det år, vi så har været igennem, siger Kasper Schmeichel til DR Sporten.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har informeret Uefa om, at unionen stadig er interesseret i at afholde de fire planlagte kampe i den danske hovedstad.

Senest torsdag skal DBU meddele Uefa, om København kan afvikle Danmarks tre indledende puljekampe samt en ottendedelsfinale.

- Det vil være en katastrofe, hvis kampene bliver flyttet. Ikke en katastrofe som corona, men en sportslig katastrofe, mener Kasper Schmeichel.