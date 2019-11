Hareide kritiserer græstæppet: Bolden hoppede og dansede

Nordmanden påpeger, at det ikke er første gang, at en landskamp i Danmarks nationalarena er spillet på ujævnt underlag.

Landstræner Åge Hareide ærgrer sig over, at det danske fodboldlandshold blev mødt af en ujævn bane i Parken, da Danmark fredag aften kørte Gibraltar over med 6-0 i en EM-kvalifikationskamp.

- Man kunne se, at bolden hoppede og dansede. Det er ikke godt, når man skal spille hjemme og forsøge at åbne Gibraltar. Banen gjorde, at man hele tiden skulle have et øje på bolden, når man skulle tæmme den, og det gjorde spillet langsommere.

- Vi kom jo fra træningen i Herning, som har lagt en helt ny og fantastisk hybridbane. Vi må have vilje til at få det i Parken også. November er klimatisk set dårlig for at få en god bane i Norden.

- Vi må se, om vi kan få en god hybridbane i Parken også. I Dublin skal vi for eksempel spille på en god bane. Vi har spillet på den i Dublin tre dage efter en rugbykamp, og der kunne man ikke se noget, siger Åge Hareide på et pressemøde efter kampen.

Overordnede set er han glad for, at hans spillere trods underlaget bevarede koncentrationen og til sidst vandt komfortabelt over Gibraltar.

- Vi talte om på spillermødet tidligere i dag, at jeg ikke ville have en 1-0-kamp mod Gibraltar. Vi skulle ud og lave mål, og det gjorde vi.

- Vi brændte også chancer, men vi blev ved. Vi fik mere plads, og der blev lavet flere fejl end mod de bedste hold, men bolden skal stadigvæk i mål, siger Åge Hareide.

Vante startere som Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard og Yussuf Poulsen startede på bænken. Det var for at sikre, at de ikke blev for overbelastede inden mandagens kamp i Irland.

- Det var vigtigt for os at få hvilet nogle spillere, så alle i truppen er friske og klar til kampen mod Irland på mandag, siger landstræneren.

Med uafgjort eller sejr i Irland kvalificerer Danmark sig til næste års EM-slutrunde.