Hareide hylder muren Schmeichel: Han er verdensklasse

Lørdag var målmanden stærkt medvirkende til, at Danmark tog et stort skridt mod EM ved at slå Schweiz 1-0 i Parken.

Landstræner Åge Hareide er taknemmelig for, at han råder over en stærk sidste skanse i målmand Kasper Schmeichel.

Da Yussuf Poulsen scorede til 1-0 i det 84. minut, havde Kasper Schmeichel leveret verdensklasse med tre fantomredninger.

- Vi havde en god keeper, og det skal man have i fodbold. I dag blev vi reddet af, at vi havde en god keeper. Det er lige så vigtigt at have en god målmand som en god angriber.

- Kasper er en verdensklassemålmand, og det sagde jeg også ved VM sidste år. Han reddede os i dag, og han står bedst, når vi behøver ham allermest.

- Vi havde været bagud, hvis han ikke havde haft sine verdensklasseredninger, og så havde det været meget sværere for os, siger Åge Hareide.

Selv om schweizerne pressede mest på foran mål, var Hareide sikker på, at danskerne ville få overtaget i slutfasen. På forhånd havde han nemlig noteret sig, at schweizerne ikke kan holde dampen oppe gennem en hel kamp.

- Det var en tæt og hård kamp. Det vidste vi, at det ville blive, for Schweiz er et godt hold, og de er svære at nedbryde. De havde deres chancer, og vi havde også et par stykker.

- Til sidst lykkedes vi med at score, og i moderne fodbold handler det også om udholdenhed og være i stand til at spille i 90 minutter. Til sidst var det udholdenheden, der dræbte Schweiz. De går altid ned til sidst i kampene, og det vidste vi, siger Åge Hareide.

- Når man bliver ved med at lukke mål ind i de sidste ti minutter, så begynder hele holdet at tænke på det, og så er det et mentalt problem og ikke et fysisk problem, tilføjer landstræneren.

Det var også af hensyn til friskheden, at han i anden halvleg satte energiske Pierre-Emile Højbjerg og Peter Ankersen på banen, siger Hareide.

I front havde nordmanden valgt at bruge Andreas Cornelius i stedet for Kasper Dolberg eller Christian Gytkjær. Efter kampen ser han det som en vellykket disposition.

- Når vi lagde boldene op til Cornelius, kom vi til gode afslutninger. Han vandt alle sine dueller, og vi vidste, at schweizerne ikke kan lide at spille mod den type fodbold. Cornelius arbejdede hårdt og gav sig som altid 100 procent, siger Hareide.

Under pressemødet virkede Hareide afdæmpet på trods af det store skridt mod EM-billetten.

- Vi har to kampe tilbage, og vi er ikke klar til EM endnu. Selvfølgelig er jeg glad, men der farer mange ting gennem mit hoved lige nu, så måske er jeg gladere i morgen, siger Hareide.