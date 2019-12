Åge Hareide og det danske landshold skal til næste år spille tre gruppekampe i Parken. Andre nationer er tvunget til at rejse rundt i Europa, og det er en enorm fordel for det danske hold, mener Åge Hareide. (Arkivfoto).

Hareide før EM: Danmark har en uretfærdig fordel

Det danske fodboldlandshold har en uretfærdig fordel med minimum tre hjemmekampe til næste års EM.

Det mener landstræner Åge Hareide, når han ser frem mod slutrunden, der for første gang i historien er spredt ud over hele Europa.

- Vi har en enorm fordel. Jeg tror ikke, at det er et koncept, vi får at se flere gange, for det er uretfærdigt, siger Åge Hareide til den norske avis Dagbladet.

Nordmanden fornemmer, at frustrationen er i gang med at brede sig.

- Jeg har talt med flere andre hold, som må rejse meget, og der er også tidsforskelle involveret. Det giver mange udfordringer.

- De fleste skal ud at rejse, og der er blandt andet en nation, der skal flyve frem og tilbage fra Baku i Aserbajdsjan.

Åge Hareide nævner, at Schweiz skal ud på den lange rejse til Baku to gange under EM og flyve via Rom i Italien.

- Der er to til tre timers tidsforskel, bemærker landstræneren.

Han mener, at Danmark skal forsøge at udnytte den store fordel, at holdet kan bo i vante omgivelser på Hotel Marienlyst i Helsingør og spille tre gruppekampe i Parken i København.

- Det er klart, at vi skal udnytte, at vi kan være i Danmark i kendte omgivelse og forberede os der. Danskerne trives i deres eget land, og så må vi bare håbe på godt vejr, siger Hareide.

EM afholdes i 12 forskellige lande fra 12. juni til 12. juli næste år. Det er spredt ud for at markere Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) 60-års jubilæum.

Åge Hareide mener, at det mest optimale er, når EM afholdes i et enkelt eller to værtslande.