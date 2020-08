Hareide får dansk hyldest på ambassade i Oslo

Åge Hareide, der onsdag blev ansat som træner for Rosenborg, nåede aldrig at få en afskedskamp som landstræner for Danmark, da coronapandemien satte en stopper for afviklingen af EM denne sommer.

En dansk hyldest vil den 66-årige nordmand dog få. Således vil Hareide blive hyldet på den danske ambassade i Oslo torsdag.