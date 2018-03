Hareide afslører sin startopstilling mod Panama

Det gjorde landstræneren onsdag eftermiddag på et pressemøde på Brøndby Stadion.

På pressemødet var landstræneren flankeret af Mathias "Zanka" Jørgensen, der starter i det centrale forsvar i fraværet af Andreas Bjelland og Jannik Vestergaard.

Derudover er startopstillingen uden overraskelser. Danmark stiller op med følgende 11 spillere (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Jens Stryger Larsen - William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto.

Hareide har udtaget 21 markspillere og tre målmænd til de to testkampe. Mindst fem spillere vil blive skiftet ind.

- Vi har aftalt, at det er tilladt at skifte seks spillere ud under kampen. Vi har planlagt fem af udskiftningerne.

- De er ikke planlagt på minuttet, for det handler også lidt om, hvordan det går, siger Hareide.

Det er Danmarks første landskamp, siden VM-billetten blev sikret med en 5-1-sejr i Dublin. Derfor forventer landstræneren, at danskerne skal bruge lidt tid på at vænne sig til at spille sammen igen.

- Det er den første kamp i år, og det er mod en VM-modstander. Så vi skal lige finde vores fødder igen, for det er holdets første kamp siden november.

- Spillerne har haft travlt i deres klubber, og de skal nok bruge lidt tid på at finde sig til rette ved at spille sammen igen, siger Hareide.

Torsdagens opgør på Brøndby Stadion begynder klokken 20.