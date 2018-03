Hareide: Panama er en light-udgave af Peru

- Panama er nok lidt mere en light-udgave af Peru, mens Chile, som vi møder på tirsdag, er bedre end Peru, siger Åge Hareide.

Modsat Chile skal Panama til gengæld med til VM, hvor holdet er havnet i gruppe med England, Belgien og Tunesien.

Testmodstanderne spiller på en anden måde end Danmarks europæiske konkurrenter i VM-kvalifikationen, siger nordmanden og tager udgangspunkt i torsdagens modstander.

- Panama har en sydamerikansk spillestil. De går frem på banen, efterlader rum bag sig, og de er ikke organiserede og samlede, som spillerne på de europæiske hold.

- Det er en lidt anden form for fodbold, og de spiller mere individuelt en mod en offensivt og defensivt. Det er stilen i Sydamerika og Mellemamerika, siger Åge Hareide.

Nordmanden har blandt andet set Panama spille 1-1 mod Wales i november, efter at Panama havde sikret VM-billetten.

- Den kamp har jeg fokuseret på i vores forberedelser, for det var et eksempel på europæisk fodbold mod den stil, som Panama repræsenterer.

- Det er ikke noget dårligt hold. De er aggressive, går hårdt til den, og det er en god modstander at spille imod i marts, siger Åge Hareide.

Angriberen Nicolai Jørgensen har et begrænset kendskab til Panamas landshold.

- Jeg kender kun Panama fra det, som vi så på video tirsdag. Det ligner et godt hold, og vi skal spille godt for at vinde, siger han.

Målslugeren mener, at de to testkampes vigtigste formål er, at de danske spillere finder godt sammen inde på banen efter fire måneder uden landskampe.

- Vi skal lære hinanden at kende endnu bedre frem mod VM. Det er det vigtigste. Der er rigtig god kemi i truppen, og det gør det let at falde ind på holdet igen.

- Vi skal finde båndene til hinanden, og det er jeg 100 procent sikker på, at vi nok skal gøre, siger han.

Danmark-Panama begynder torsdag klokken 20.