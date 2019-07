Hareide: Jeg kunne godt have holdt tæt om ny landstræner

Åge Hareide er fortsat ærgerlig over, at Dansk Boldspil-Union (DBU) i juni valgte at fortælle offentligheden, at Kasper Hjulmand næste sommer skal afløse ham som dansk landstræner.

Åge Hareide fortæller i et stort interview med det norske medie Dagbladet, at han godt kunne have gået stille med dørene, hvis DBU bare havde sagt det til ham og ventet med at offentliggøre det til senere.

- De (DBU, red.) kunne godt have fortalt mig, at de havde en anden kandidat, at det var sådan, det ville blive, og valgt at offentliggøre det på et senere tidspunkt.

- Men det blev, som det blev, det er alle indforstået med, og det eneste, der tæller nu, er at komme til EM i 2020.

- Det har jeg talt med spillerne om. Vi skal spille EM i Parken, siger Åge Hareide til Dagbladet.

I anledningen af 60-året for det første EM afholdes slutrunden næste år i en række lande, blandt andet Danmark.

Åge Hareide er glad for, at DBU i efteråret 2017 besluttede, at han skulle blive som landstræner frem til 2020.

Det skete på et tidspunkt, hvor Danmark endnu ikke var sikret deltagelse ved VM i Rusland, som blev afholdt sidste år.

Her tabte Danmark i ottendedelsfinalen til Kroatien efter straffesparkskonkurrence.

Danmarks resultat ved slutrunden og den lange periode uden nederlag i effektiv spilletid med Åge Hareide som landstræner har været med til at gøre ham attraktiv på markedet.

- Der var forespørgsler efter VM, og der kom et attraktivt og godt tilbud. På det tidspunkt var det ikke aktuelt. Der var egentlig ikke noget at vurdere, siger han til Dagbladet.

- Derfor var mit svar, at jeg havde kontrakt med Danmark, og at jeg agtede at fuldføre den. Hvis danskerne havde ønsket det (at forlænge, red.), ville jeg også have talt med dem først.

- DBU viste tillid til projektet, da de forlængede min kontrakt før playoffkampene mod Irland i efteråret 2017, og det betød meget for mig, det var en enorm tillidserklæring, siger han.

Åge Hareide har i effektiv spilletid ikke tabt de seneste 28 kampe som landstræner for Danmark.

Seneste nederlag med nordmanden på sidelinjen var i oktober 2016, da Danmark tabte 0-1 hjemme til Montenegro i VM-kvalifikationen.