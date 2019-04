Hareide: Hvis United slår City hjælper de arvefjenden

Landstræner Åge Hareide tror dog, at Uniteds tilhængere foretrækker, at guldet ikke ender hos arvefjenden Liverpool for første gang i næsten tre årtier.

Med fire spillerunder tilbage af Premier League har City et forspring på et enkelt point til Liverpool, så onsdagens lokalbrag i Manchester kan få afgørende betydning for guldkampen.

- Manchester Uniteds tilhængere vil være glade for at stoppe Manchester City, men det er et valg mellem pest og kolera.

- Inderst inde tror jeg, at de synes, at det er sjovere at spolere det for Liverpool, siger Åge Hareide til den norske avis VG.

Mens United og Liverpool har været rivaler i mange årtier i toppen af engelsk fodbold, så er det først i løbet af de seneste godt ti år, at City er blevet en magtfaktor.

Siden United senest vandt Premier League tilbage i 2013, har City to gange sluttet sæsonen som nummer et.

- City har altid været på jagt efter United-hegemoniet, og nu har de en følelse af, at de har passeret dem. City har en anden status end tidligere, og nu har de noget at forsvare, siger Hareide.

Manchester United er den mest vindende klub i England med 20 mesterskaber. Liverpool følger efter med 18. De regerende mestre fra City er oppe på fem.

City topper i øjeblikket Premier League med 86 point foran Liverpool med 85. United indtager sjettepladsen med 64 point - dog for en kamp færre end de to andre.