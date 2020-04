Hareide: Fortsæt med at støtte landsholdet og Hjulmand

Åge Hareide har stået på sidelinjen som dansk landstræner for sidste gang efter udskydelsen af EM-slutrunden til sommer, og nu sender han en hilsen til de danske fans.

I en video på herrelandsholdets facebookside takker han for støtten, som han opfordrer fansene til at fortsætte med.

- Fortsæt med at støtte op om Danmark, landsholdet og (kommende landstræner, red.) Kasper Hjulmands job.

- Det er meget, meget vigtigt for mig, at det her kan fortsætte, og at Danmark kan bide fra sig ved næste turnering, siger nordmanden.

Åge Hareide begyndte som dansk landstræner i foråret i 2016, og han stod i spidsen for Danmark i 42 kampe, hvoraf han blot led tre nederlag.

Hareide slutter midt i en imponerende stime, hvor han havde stået i spidsen for Danmark i 34 kampe i træk som ubesejret.

Fra nederlaget til Montenegro i oktober 2016 frem til det pludselige punktum tabte Danmark ikke i ordinær spilletid med nordmanden på sidelinjen.

Et bittert nederlag i straffesparkskonkurrence mod Kroatien i VM-ottendedelsfinalen er inkluderet i stimen på 34 landskampe.

Hans sidste kamp for Danmark blev dermed 1-1-opgøret i Irland, som skaffede Danmark en billet til EM-slutrunden, der altså nu skal spilles i sommeren 2021.