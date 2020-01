Hareide: Det kunne være sjovt at møde Norge før EM

Derfor kunne Hareides hjemland, Norge, være en potentiel mulighed, siger landstræneren.

- Vi vil gerne spille mod et hold, der minder om Finland i deres organisation, og der er Norge et af de hold, som kunne være et alternativ.

- Det kunne være sjovt for mig at møde Norge. Norge har vist stor fremgang på det sidste, og der er interessante spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, så det kunne bestemt være interessant at møde dem, siger Åge Hareide.

Det er uklart for landstræneren, om det er en reel mulighed at møde Norge, da nordmændene selv har vigtigere kampe i marts at tænke på, når holdet skal forsøge at spille sig til EM via Nations League-playoff.

- Jeg tror, at Norge venter med at planlægge sine kampe i juni, indtil fodboldforbundet ved, hvad der sker med deres egen kvalifikation. De skal tænke på at slå Serbien og vinderen af Skotland-Israel.

- Hvis Norge selv skal med til EM, så tror jeg, det er en mulighed for os. Men vi har mange alternativer til Norge. Jeg tror, at de fleste har mange alternativer til kampe i juni, og så holder man kontakten ved lige og ser, om holdene kommer med eller ej, siger Åge Hareide.

Han medgiver, at en kamp mod Norge også vil kunne bringe ham selv i unødvendigt stort fokus.

- Jeg har ikke mødt et norsk hold som træner for et udenlandsk hold i en betydende kamp. Jeg har mødt norske hold i træningskampe for Brøndby, Helsingborg og Malmö FF.

- Det vil sikkert også komme til at handle om mig, hvis Danmark møder Norge, så derfor er det måske ikke optimalt, selv om det kunne være sjovt. Det vigtigste er, at vi kommer til at møde et hold, som minder om Finland, siger landstræneren.

I marts tester Danmark mod Færøerne og England. Opgøret på Wembley mod englænderne vil være en slags generalprøve på EM-gruppekampen mod Belgien, siger Hareide.

- Belgien er nummer et i verden, så det er svært at finde en modstander på deres niveau. Derfor er en kamp på Wembley mod England nok den bedste forberedelseskamp i forhold til at møde Belgien, for englænderne er også utrolig dygtige individuelt og som hold, siger nordmanden.