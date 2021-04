Åge Hareide havde stor succes om dansk landstræner fra 2016 til 2020. Nu følger han med fra distancen og er imponeret over den danske start på VM-kvalifikationen. (Arkivfoto).

Hareide: Danmark bør gå efter semifinale til EM

Åge Hareide mener, at landsholdet bør stræbe efter en EM-semifinale, og derfra kan alt ske, siger han.

Det danske landshold har fået en fremragende start på VM-kvalifikationen med sejre over Israel, Moldova og Østrig.

I Norge følger den tidligere danske landstræner, Åge Hareide, fortsat med i, hvordan landsholdet har fejet al modstand til side, og nordmanden er imponeret over, hvad han ser.

Hareide mener derfor, at Danmark bør sigte højt, når det kommer til sommerens EM.

- Jeg sagde selv, at vi skulle stræbe efter at komme til semifinalen. Vi kunne se konturerne til, at det kunne blive godt.

- Det bør være en målsætning, og derfra kan alt ske, siger Åge Hareide til avisen VG.

Det var meningen, at Hareide skulle have stået i spidsen for landsholdet til EM, men det blev forpurret af coronapandemien.

Slutrunden blev udskudt fra 2020 til 2021, og derfor er det nu Kasper Hjulmand, der får den opgave. Hjulmand har dog holdt fast i mange af de samme spillere, som spillede under Hareide.

- Det er lidt sjovt for mig, for det er næsten de samme spillere, som bliver brugt. Det gør det mere interessant at se med.

- Hjulmand har udviklet holdet videre og taget nye spillere ind som Andreas Skov Olsen. De er blevet skarpere offensivt, og presspillet fungerer virkelig godt. Det skyldes, at spillerne har haft mange kampe sammen, mener Hareide.

Han forklarer, at han igennem sine fire år som dansk landstræner fra 2016 til 2020 holdt fast i den samme stamme, og netop den faste stamme har været vigtig for holdets fremgang.

Hareide vil dog ikke tage æren for den nuværende succes.

- Hjulmand skal have meget ros for det, han har gjort med holdet. Jeg satte et hold sammen, og så har Hjulmand bygget videre. Det er ham, der skal have æren, siger nordmanden.

67-årige Hareide er i øjeblikket cheftræner i den norske storklub Rosenborg.