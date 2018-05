Hareide: Bendtner-skanning var mere positiv end ventet

Angriberen Nicklas Bendtner kan stadig gøre sig forhåbninger om at komme med til VM i Rusland, men det bliver i et kapløb med tiden.

- Resultatet fra skanningen var mere positivt, end vi havde turdet håbe på. Det ser ganske fornuftigt ud.

- Han har nok en forstrækning, men den er ikke af en sådan grad, at vi kan konstatere, at det er slut allerede nu. Vi kan give ham en genoptræningsmulighed.

- Hvis man har en forstrækning i lysken, så har man det, og det kan tage noget tid, men der var ikke noget foruroligende ved resultaterne af skanningen, siger Åge Hareide før tirsdagens landsholdstræning.

Nicklas Bendtner udgik skadet i Rosenborgs kamp søndag aften.

Selv om mandagens skanning altså viste sig at være lovende i forhold til angriberens VM-chancer, når han næppe at deltage i lørdagens testkamp mod Sverige.

Den kamp spilles to dage inden, at Hareide skal skære sin VM-trup ned fra 27 til 23 spillere.

- Vi får ham nok ikke set i kamp, og det er ærgerligt, for der får man de helt rigtige svar.

- Men vi må se, om vi kan få ham på træningsbanen inden kampen mod Sverige. Det er ikke sikkert, at vi kan nå det, men billederne viste, at man ikke allerede kan sige, at det kan han ikke nå. Det er jeg meget glad for, at de viste, siger Åge Hareide.

Også Andreas Cornelius og Andreas Bjelland døjer med mindre skavanker. Førstnævnte er dog i klar fremgang og bør være klar til VM.

- Cornelius er den spiller, som er længst fremme. Han har haft et godt forløb i FCK i sidste uge. Der kender fysioterapeuten hans krop fra tidligere.

- Vi har set på historikken, hvordan han tidligere er kommet tilbage fra en lårskade, og det har været lovende. Så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at han bliver okay, siger Åge Hareide.