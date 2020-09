Chelsea sendte Pernille Harder på banen i anden halvleg, og hun kvitterede med et enkelt mål i sejren på 9-0 hjemme over Bristol City. (Arkivfoto)

Harder scorer sit første mål for Chelsea i 9-0-sejr

Den danske landsholdsangriber Pernille Harder scorede et mål for Chelsea, som vandt med 9-0 over Bristol City.