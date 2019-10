Harder om Fifa-investering i kvinder: Det er et signal

- Det er et signal, at Fifa vælger os.

Torsdag meddelte Fifa, at det vil investere en milliard dollar, hvilket svarer til over 6,7 milliarder kroner, i kvindefodbold. Det er et dobbelt så stort beløb som først planlagt.

Nyheden blev leveret af Fifas præsident, Gianni Infantino, efter et møde i forbundets magtfulde organ Fifa Council i Shanghai.

Pernille Harder ser det som en naturlig videreførelse af kvindefodbolden, som har været inde i en rivende udvikling.

- Det er nok et resultat af, hvor godt det gik til VM, og hvor populært det var. Så de ser helt sikkert potentiale i kvindefodbold. Det er meget positivt.

- Det er altid godt, når nogen går forrest, og Fifa viser med den her investering, at der rent faktisk er penge i kvindefodbold, og at de også selv kan finde ud af det, siger landsholdsanføreren til B.T.

Fremgangen på kvindesiden kan blandt andet ses i seertallene fra dette års VM-slutrunde i Frankrig.

I gennemsnit havde hver VM-kamp 17,3 millioner seere verden over, hvilket er mere end en fordobling i forhold til VM i 2013 i Canada, hvor 8,4 millioner seere i gennemsnit så med.

Torsdag havde Mette Bach Kjær, der er formand for Dansk Boldspil-Unions (DBU) kvindeeliteudvalg, svært ved at få armene ned oven på nyheden.

- Vi vil gerne give vores landshold endnu bedre vilkår, så de kan optimere og forberede sig endnu bedre, så vi kan komme til alle slutrunder.

- Derudover er vi i gang med at lave en fælles strategi for pige- og kvindefodbold, og der kommer pengene til at falde på et tørt sted, sagde Kjær til Ritzau.

DBU har dog endnu ikke overblik over, hvor mange penge forbundet vil modtage som følge af Fifas økonomiske investering.