Harder og kæreste ser sig som homoseksuelle rollemodeller

Den danske landsholdsangriber Pernille Harder og hendes svenske kæreste, forsvarsspilleren Magdalena Eriksson, ser sig selv som rollemodeller, efter at et foto af dem gik viralt under sommerens VM-slutrunde i Frankrig.

Efter Sveriges sejr i ottendedelsfinalen over Canada blev kæresteparret fotograferet, imens de kyssede. Fotoet blev flittigt delt, og de to fodboldspillere modtog massevis af opbakkende beskeder på det sociale medie Instagram.

Det fik dem til at indse, at de kan være rollemodeller i kamp mod at se homoseksualitet som et tabu. Det fortæller de i et dobbeltinterview med den britiske avis The Guardian.

- Vi har altid bare været naturlige, og vi har ikke tænkt på at kunne være en inspiration sammen ved at poste billeder af hinanden eller lignende.

- Men da vi så fotoet af os og alle kommentarerne til det, var det virkelig som om, at vi var rollemodeller. Vi fik beskeder fra unge mennesker, folk på vores egen alder og fra ældre mennesker også, siger Pernille Harder.

Hun suppleres af Magdalena Eriksson:

- Det var der, jeg følte, at det var nødvendigt med rollemodeller, for jeg kunne se, hvor stort det var, og hvor mange der skrev til mig på Instagram og fortalte, at de så op til os, og at vi havde hjulpet dem.

- Der forstod jeg, hvor stærke vi er sammen. Før det havde jeg ikke set sådan på os selv, siger svenskeren.

Hun håber, at homoseksuelle mandlige fodboldspillere vil følge efter, men hun forventer ikke, at det sker foreløbig.

- Hvis man ser på billedet fra VM og den støtte, som vi fik, så forestil dig, hvordan det ville være, hvis det havde været mænd - det ville være massivt. Men vi skal have gjort op med nogle normer, før det sker, siger Eriksson.

Harder og Eriksson mødte hinanden, da begge spillede for svenske Linköping. I dag er Pernille Harder på kontrakt i tyske Wolfsburg, mens Magdalena Eriksson spiller for engelske Chelsea.