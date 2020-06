Harder kigger mod andre ligaer efter nyt tysk mesterskab

Pernille Harder mener, at det ville være attraktivt at skifte til den engelske eller spanske liga.

En af verdens bedste kvindelige fodboldspillere Pernille Harder blev i denne uge tysk mester med Wolfsburg for fjerde år i træk.

Hun har kontrakt med den stærke klub i yderligere en sæson, men det kan snart være tid til nye udfordringer i en anden liga.

- Jeg har et år endnu i Wolfsburg, men selvfølgelig kigger jeg lidt videre. For at prøve noget nyt og for at vinde nogle nye titler i en anden liga, siger Pernille Harder til TV2 Sport.

Hun har dog ikke én bestemt liga i tankerne.

- Der sker meget i mange ligaer lige nu, så det er fedt, at der er en del at vælge imellem. Men der er ingen tvivl om, at den engelske liga er attraktiv, og det synes jeg også, den spanske liga er, siger Harder.

Hun har også været i Champions League-finalen med Wolfsburg, og hun håber, at det kan blive til et trofæ i turneringen i denne sæson.

Kvindernes Champions League skal spilles færdig som en Final 8-turnering i slutningen af august. I kvartfinalen venter skotske Glasgow City.

Den 27-årige Harder indledte sit udlandseventyr i svenske Linköpings FC, hvor hun spillede fra 2012 til 2016. Forinden havde hun spillet i Skovbakken.

Hun er noteret for 118 A-landskampe for Danmark, hvor det er blevet til 61 mål.

Danskeren blev i 2018 nummer to i afstemningen om at blive verdens bedste fodboldspiller.