Harder kan modtage stor Fifa-pris: Lidt surrealistisk

- Jeg har fået en del trofæer tilsendt i løbet af det seneste halve år. Der er ikke så meget plads mere, og min kæreste synes, jeg har for mange nu, siger hun muntert.

Blandt andet har The Guardian, Kicker og FourFourTwo udnævnt Harder som den bedste. Men Fifa-prisen, der går under navnet "The Best", vil uden tvivl være den hidtil største hæder af den 28-årige profil.

- Det er en drøm, jeg har haft, siden jeg var lille. Da jeg så Marta da Silva vinde "The Best"-prisen begyndte min drøm at opstå. Det ville være det største, man overhovedet kunne opnå. At jeg er tæt på nu, er selvfølgelig lidt surrealistisk, men samtidig super fedt, siger hun.

Harder var oprindelig en del af et felt på 11 spillere, som i sidste uge blev skåret ned til tre.

Et panel af fans, journalister, landstrænere- og anførere beslutter, om det skal være Harder, engelske Lucy Bronze eller franske Wendie Renard, der skal løbe med trofæet.

Panelet skal bedømme, hvem der har præsteret bedst i perioden fra 8. juli 2019 til 7. oktober 2020.

På de 15 måneder vandt Harder den tyske Bundesliga med Wolfsburg i en sæson, hvor danskeren blev ligaens topscorer. Hun blev desuden kåret som Bundesligaens bedste spiller som den første udlænding, og det blev også til en pokaltriumf med det succesfulde mandskab.

Som en af sit holds absolut største profiler var hun med til at sende Wolfsburg i Champions League-finalen, som blev tabt 1-3.

Den titel kunne have været prikken over i'et i en ellers stort set perfekt sæson, hvis man ser bort fra coronapandemiens betydning.

- Det har været et år, hvor jeg har præsteret på et rigtigt højt niveau i både klub og på landshold, siger hun.

Hun betegner det som sin hidtil bedste sæson i karrieren.

- Jeg fik scoret vanvittigt mange mål. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at score lige så mange mål i en sæson. Helt klart en fantastisk sæson både individuelt og som hold.

Efter Champions League-finalen blev Pernille Harder købt af Chelsea som den dyreste kvindelige fodboldspiller i historien.

- Selvfølgelig er der folk, der kigger min vej, når man får sådan en titel (som den dyreste, red.). Hvis ikke de kendte mig, ville de begynde at kende mig. Så det gør da noget ved mit image, eller hvor populær jeg er, siger hun.

Et kig på statistikken viser, at danskeren ikke længere scorer bunker af mål, som det var tilfældet i Wolfsburg. Hvor hun i den forgangne sæson stod for 27 mål i 21 kampe, er det i Chelsea blevet til to ligamål i otte kampe.

Det skyldes ifølge Harder, at hun er blevet flyttet længere tilbage på banen og dermed har større indflydelse på opspillet.

Det passer hende godt.

- Det kan godt være, at jeg ikke lige har den sidste fod på, men så er det den anden- eller tredjesidste.

- Hvis man spørger mig, om jeg helst vil være topangriber eller midtbanespiller, har jeg altid sagt, at jeg helst vil spille på midtbanen. Jeg elsker at være en del af spillet og kunne påvirke spillet helt nedefra og op, siger hun.

Siden 2018 er den prestigefyldte pris Ballon d'Or blevet uddelt til kvinder, men i år er den sløjfet for både mænd og kvinder på grund af coronapandemien.

Lidt ærgerlig timing, erkender Harder.

- Det så ud til, at jeg havde vundet den, så selvfølgelig er det lidt ærgerligt. Men jeg klarer mig også uden, lyder det fra danskeren.