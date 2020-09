Harder forventer oprustningskamp efter rekordhandel

- Når man siger det højt, er det meget specielt at høre det. Det er jeg stolt over, men mest af alt er jeg stolt over, at jeg er her og er Chelsea-spiller, siger Pernille Harder.

Med et år tilbage af kontrakten med Wolfsburg måtte Chelsea punge ud, og det kan skabe en dominoeffekt, mener 27-årige Harder.

- Der er en konkurrence mellem klubberne. Jeg tror, at den overgang her sætter gang i noget helt nyt i kvindefodbolden.

- Det er ikke så normalt med en overgang, og det kommer til at presse de andre klubber til også at føle, at de skal kunne købe spillere, før deres kontrakt udløber. Jeg tror, at det er det næste skridt for kvindefodbolden, siger hun.

Blot én gang er det lykkedes en engelsk klub at spille sig i Champions League-finalen, siden turneringen blev spillet første gang i 2001. Det skete, da Arsenal vandt turneringen i 2007.

Men snart kan billedet se anderledes ud, spår Harder. Gennem sin kæreste, Chelsea-spilleren Magdalena Eriksson, har den danske landsholdsanfører fået beskrevet en markant udvikling.

- Jeg har fulgt Chelsea, fordi "Magda" har spillet her de sidste tre år. Fra hun kom og til nu, er der sket utrolig meget. Alt fra spillermateriale til det rundtom er topprofessionelt. Man kan næsten ikke spørge om mere, og det er et skridt opad, siger hun.

Chelsea har blandt andet ansat en psykolog og diætist til at hjælpe spillerne i dagligdagen.

- På alle de parametre, hvor man tænker på, at en spiller kan udvikle sig, har de mennesker ansat til det. Ikke kun i forhold til fodbolden ude på banen, men også uden for, lyder det fra Harder.

Harder og Eriksson spillede sammen i svenske Linköpings FC frem til 2017. Her drog Harder til Tyskland, mens Eriksson satte kursen mod England.

Nu skal de igen spille i samme dragt og bliver begge profiler for den storsatsende klub.

- Det, der betyder mest, er, at vi kommer til at bo sammen igen. Det betyder meget for mit privatliv, og hvordan jeg har det uden for banen. Det er vigtigt, at man er glad og lykkelig uden for banen. Jeg har også kunnet mærke de sidste par år, at det har været hårdt. Man kommer nok også til at mærke på min præstation, at den bliver endnu bedre, siger hun.

Allerede i weekenden kan Harder få debut, når Chelsea møder Manchester United i første runde af den nye sæson.

Harder træner første gang med London-klubben fredag, hvis ellers hendes coronatest er negativ.