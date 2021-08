Hansen tordner Danmark i ny OL-finale

Med en semifinalesejr på 27-23 over Spanien er Mikkel Hansen og co. ligesom for fem år siden i Rio klar til endnu et finalebrag mod Frankrig, når titlen skal uddeles i Tokyo.

Siden OL-titlen er danskerne to gange blevet verdensmester i 2019 og endda så sent som i januar.

At håndboldherrerne nu igen står i en finale, er ifølge Mikkel Hansen lidt af en bedrift.

- Det bliver ikke større. Det er kæmpestort for os alle sammen, siger landsholdets største stjerne.

- Når man møder op som verdensmester, er der en masse pres, så det betyder meget at vise højt niveau og komme i finalen med flot håndboldspil.

- Vi er stolte over at stå i endnu en stor finale. Nu har vi bevist, at vi kan spille to gode slutrunder i træk, siger Mikkel Hansen, der torsdag trak et stort læs mod spanierne.

Han scorede således hele 12 af de danske mål i en kamp, hvor der blev brændt lige lovligt mange oplagte muligheder.

Når spanierne var ved at komme tæt på, så strammede især Mikkel Hansen og Mathias Gidsel og til sidst også Mads Mensah grebet og scorede de mål, der betød, at det aldrig blev neglebidende spændende.

Tilsammen scorede trioen 21 af de 27 danske mål i et opgør, hvor Spanien på intet tidspunkt var foran.

Landstræner Nikolaj Jacobsen vurderer, at kampens store betydning ramte nogle af danskerne - ligesom han også noterede sig, at det var tilfældet for spanierne.

- Nu er vi sikre på sølv, og nu handler det bare om at gå ud og sparke røv mod Frankrig på lørdag i finalen og se, om vi kan vinde guldet, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det her var ikke vores bedste kamp i angrebet, men så må man indimellem vinde på andre kvaliteter, og det gjorde spillerne.

- De fightede røven ud af bukserne. Det var måske knapt så poleret, men så må man vise sig som et klassehold og fighte sig til tingene, og det gjorde vi mod Spanien, siger landstræneren.

- Jeg tror, at lettelsen over at være sikker på at få en medalje, vil slippe os lidt løs mod franskmændene, tilføjer han.

For fem år siden vandt Danmark OL-titlen med en finalesejr på 28-26 over Frankrig i Rio. Nu står de to hold så over for hinanden igen.

- Jeg synes, at det er den rigtige finale. Det er de to bedste hold, der mødes på lørdag.

- Nikola Karabatic har givet det franske hold noget ro, efter at han er kommet tilbage. Han styrer de unge godt. Jeg vurderer, at der er 50 procents chance for at vinde, siger Nikolaj Jacobsen.

Finalen spilles lørdag klokken 14.00 dansk tid.