Hans Lindberg har lagt VM-skuffelsen bag sig

Det var en meget skuffet Hans Lindberg, der i december sidste år gav et interview til B.T., hvor han tydeligt udtrykte sin utilfredshed og frustration over at blive siet fra den endelige VM-trup, der rejste til Egypten.

Fløjspilleren, som for det meste har været en fast bestanddel af landsholdet siden 2007, er nu tilbage i truppen, da landstræneren Nikolaj Jacobsen har udtaget ham til to EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien.

Selv om skuffelsen over at blive udeladt har været stor, har der ikke været problemer mellem Lindberg og Nikolaj Jacobsen, forklarer Füchse Berlin-spilleren.

- Det er meget normalt at udtrykke sin skuffelse. Min manglende udtagelse vidner bare om, at der er så meget kvalitet på holdet, siger Lindberg.

- Der var ikke det store behov for at rense luften. Jeg synes ikke, mit interview dengang var specielt markant. Det var en ny situation for mig at blive vraget i januar, og så må jeg bare vise, at det var en forkert beslutning.

Lindberg havde foretrukket at være i Egypten fremfor at sidde hjemme i sofaen, men det var overraskende nemt at følge med, selv om skuffelsen ikke var helt forsvundet, fortæller han.

- De første mange kampe slukkede jeg for efter 20 minutter, fordi det var for nemt og lidt kedeligt. Danmark var for gode, så det var ikke spændende, siger Lindberg.

- Men ellers fulgte jeg med og heppede. Det var klart, at jeg har tænkt på, hvordan jeg ville reagere i sådan en situation. Om det ville blive svært at følge med. Det var egentlig ret nemt, for der er mange gutter og folk i staben, som jeg håber det bedste for.

Den danske landsholdstrup er samlet forud for et dobbeltopgør mod Nordmakedonien i EM-kvalifikationen til EM 2022 i Ungarn og Slovakiet. Danmark og Nordmakedonien har begge maksimumpoint efter de første to kampe.

Første kamp spilles torsdag klokken 20 i Skopje. De to landshold mødes igen søndag klokken 16 i Aalborg.

To hold fra hver pulje kvalificerer sig direkte til EM. Finland og Schweiz er de to sidste hold gruppen.