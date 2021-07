Hamilton udnytter Verstappens fravær og åbner VM-dyst

Han kolliderede nemlig med netop Hamilton på første omgang og endte i dækmuren med et brag.

Det udnyttede Mercedes-stjernen til at mindske Verstappens forspring i VM-stillingen fra 33 til 8 point ved at tage sejren.

Hamilton fik ganske vist en tidsstraf på ti sekunder for episoden med Verstappen, men det afholdt ham altså ikke fra at vinde for fjerde gang i år.

Charles Leclerc (Ferrari) lå forrest i næsten hele løbet, men blev overhalet af Hamilton på næstsidste omgang og endte som toer.

Det er Hamiltons ottende sejr og tredje i træk på hjemmebanen. Britens holdkammerat, Valtteri Bottas, blev nummer tre.

Max Verstappen startede forrest efter sejren i sprintløbet lørdag og holdt sig også i front efter starten, selv om han blev hårdt presset af Lewis Hamilton.

Men løbet sluttede tidligt for den førende i VM-stillingen. I sving ni kolliderede Verstappen og Hamilton i høj fart. Det gik værst ud over Red Bull-hollænderen, der fløj af banen og hamrede ind i dækmuren.

Verstappen kunne selv forlade sin bil og vinkede til tilskuerne, men var tydeligvis ikke på toppen. Hollænderen blev senere kørt på hospitalet for at blive tjekket.

Ulykken førte til rødt flag, straffen til Hamilton og en genstart af løbet efter en pause på lidt over en halv time, hvor bilerne var parkeret i pitlane.

Charles Leclerc startede forrest med Hamilton lige bag sig, da løbet blev sat i gang igen.

Ferrari-køreren lykkedes med at holde Hamilton bag sig efter starten, og så fandt monegaskeren sig til rette på førstepladsen.

Hamilton pressede indledningsvist i korte perioder, i forbindelse med at Leclerc meldte om motorproblemer, men kom ikke forbi. Efter at have afstået sin tidsstraf røg briten et stykke bagud.

Valtteri Bottas var nu toer, men truede aldrig Leclerc. Finnen havde Hamilton bag sig, og med 12 omgange tilbage fik Bottas at vide, at hans holdkammerat skulle lukkes forbi.

Hamilton lugtede nu blod og halede hurtigt ind på Leclerc. På næstsidste omgang var det så slut for Ferrari-køreren, der ikke kunne stille noget op mod Hamilton, som susede forbi og udløste stor jubel på de fyldte tribuner.

Det næste løb er på Hungaroring i Ungarn 1. august.