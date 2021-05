Hamilton stikker til rivalen før Monaco-grandprix

Duoen har efter sæsonens første fire grandprixer slået et pænt hul til de nærmeste forfølgere i VM-stillingen.

Alt tyder på, at kampen om VM-titel i Formel 1 bliver et opgør mellem den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) og hollænderen Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton og Verstappen er begge kendt for at køre aggressivt, og deres biler har da også haft kontakt en enkelt gang for en måned siden på Imola-banen i Italien.

Det kan måske gentage sig i denne weekend, hvor Formel 1-feltet skal køre på de smalle gader i Monaco.

Skulle det ske, så forsøger Lewis Hamilton på forhånd at lægge ansvaret over på den unge udfordrer.

- Jeg tror, at Max måske føler, at han har en del at bevise, siger Hamilton.

- Jeg er ikke nødvendigvis i samme båd, og jeg ser mere langsigtet på det. Det handler om at have en maraton- og ikke en sprint-mentalitet, og det er årsagen til mine statistikker.

- Så det fortsætter jeg med, og jeg vil gøre alt for, at vi ikke støder sammen, siger den 36-årige brite.

Den 13 år yngre Verstappen kan ikke genkende sig selv i Hamiltons udlægning.

- Jeg har intet at bevise. Og når det kommer til at undgå kontakt, så går det begge veje, siger han.

Lewis Hamilton forventer, at Mercedes får hård konkurrence fra Red Bull i Monaco, hvor træningen går i gang torsdag. Lørdag er der kvalifikation, mens grandprixet køres søndag.

- Red Bull bliver meget svære at slå i den her weekend. Det er en racerbane, hvor de altid har gjort det godt, og da afstanden mellem os er tæt, så kan man jo næsten tænke sig til, hvilken weekend der venter, siger briten.

Hamilton topper VM-stillingen med 94 point. Verstappen har på andenpladsen 80 point. Valtteri Bottas (Mercedes) indtager tredjepladsen med 47 point.