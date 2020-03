Hamilton langer ud efter Formel 1: Chokerende at vi kører

Arrangørerne har slået fast, at grandprixet i Melbourne ikke bliver aflyst, selv om det meste af verden kæmper for at få kontrol over spredningen af coronavirus.

- Jeg er meget overrasket over, at vi er her. Det er chokerende, at vi alle lige nu sidder i dette rum. Der er så mange fans her nu, siger Hamilton på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Otte medarbejdere på forskellige Formel 1-teams er blevet testet for coronavirus og sidder i isolation.

Adskillige begivenheder verden over er blevet aflyst, og i mange lande er der taget endnu stærkere midler i brug i et forsøg på at få styr på sygdommen.

- Det ser ud til, at resten af verden reagerer, og det er måske endda en smule sent. Men vi har set, at (USA's præsident) Trump lukker grænserne mod Europa, og at NBA ligger stille, men Formel 1 fortsætter alligevel.

- Det er bekymrende for folk her, tror jeg. Det er et ret stort cirkus, der kommer forbi, og det er helt sikkert bekymrende for mig, siger Lewis Hamilton.

Adspurgt, hvorfor han tror, at løbet bliver gennemført trods de alvorlige omstændigheder, lyder svaret:

- Penge er kongen. Jeg mener ikke, jeg bør lægge skjul på min holdning.

Fredag skal han og resten af Formel 1-feltet på banen til de første to træninger.