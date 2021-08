Hamilton kalder afblæst belgisk grandprix for en farce

Den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton er langt fra imponeret over, at Formel 1-feltet søndag skulle køre to omgange bag en safety car, inden det belgiske grandprix blev afblæst på grund af vejret.

Tung regn umuliggjorde, at løbet på Spa-banen i Belgien kunne afvikles planmæssigt.

Løbsarrangørerne forsøgte ellers at starte løbet to gange på hver side af en tre timer lang forsinkelse. Og det er især det andet forsøg på at starte løbet, som Hamilton er utilfreds med.

De to omgange, der blev gennemført bag en safety car, var nemlig minimumkravet for, at der kunne kåres en vinder og uddeles point, og ifølge Hamilton blev beslutningen om at færdiggøre løbet på den måde kun taget på grund af en ting.

- Det hele handler om penge. Vi kørte bogstaveligt talt to omgange for at kunne kalde det et racerløb.

- Så alle får deres penge, og jeg synes, at tilskuerne bør få deres tilbage, fordi de fik ikke set det, som de betalte for, siger den 36-årige brite til Sky Sports og tilføjer:

- Jeg synes, at det her er en skidt dag for sporten.

I et opslag på sin Instagram-profil tager Mercedes-køreren kritikken et skridt videre.

Her kalder han beslutningen om at færdiggøre løbet på den måde for "en farce". Hamilton skriver også, at løbet burde være blevet aflyst, fordi vejret tydeligvis ikke viste tegn på at blive bedre i løbet af dagen.

Løbsdirektør i Formel 1, Michael Masi, afviser over for Sky Sports kritikken.

Han siger, at beslutningen om at sende bilerne ud igen blev taget, fordi vejrdata indikerede, at der var et hul i regnen på vejr.

Også Formel 1-præsident Stefano Domenicali støtter op om beslutningen.

- Der var virkelig en lyst fra holdene til at køre løbet. Men problemet var, at vejret blev endnu værre, siger han.

Domenicali afviser samtidig, at nogle kommercielle aspekter skulle have haft indflydelse på beslutningen.