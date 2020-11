Hamilton forventer få overhalinger på smuk Formel 1-bane

Hvis man forventer at se et stort drama om placeringerne, bliver man måske en anelse skuffet over søndagens Formel 1-løb.

- Det er lidt en skam på den her smukke bane, men jeg føler mig ret overbevist om, at det bliver et ret kedeligt løb, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det kan godt lade sig gøre at overhale på det lange lige stykke, men det er ret smalt, og det er svært at følge op på. Når man runder første sving, bliver det som et tog, og der er ikke andre steder at overhale.

Banen er på Formel 1-programmet for første gang siden 2006, og Hamilton er imponeret over omgivelserne og historien.

- Man bygger ikke baner sådan her længere. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke er i stand til det.

- Det er en klassisk bane, og den har en historie, siger han om banen, hvor legendariske Ayrton Senna mistede livet i 1994.

I lørdagens kvalifikation var Lewis' holdkammerat Valtteri Bottas 0,097 sekunder hurtigere og sikrede pole position.

Hamilton starter selv i anden position i løbet, hvor Mercedes kan sikre sig sin syvende konstruktørtitel på stribe.

Hamilton ligger på en suveræn førsteplads i den samlede stilling, men kan tidligst sikre sig VM-titlen i det tyrkiske grandprix om to uger.

Kevin Magnussen starter som nummer 17 i søndagens løb. Grandprixet begynder klokken 13.10.