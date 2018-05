Halvskadet Bendtner mærker fremgang dag for dag

Landsholdsangriberen Nicklas Bendtner er i bedring, efter at han søndag aften pådrog sig en lyskeskade i sin sidste kamp for Rosenborg inden afrejsen til Danmarks VM-træningslejr.

- Jeg fik et smæld i lysken, men der kom ikke noget synderligt op på skanningen i mandags, og det var rigtig positivt. Der er 17 dage til vores første kamp, så der burde være god tid til at blive 100 procent klar.

- Jeg kan mærke, at det er blevet bedre, det rykker sig hele tiden. Jeg kunne også godt gå ud og løbe nu, men det er bedre at give det tid, så man ikke forhaster det. Så må det hellere tage en dag eller to ekstra at blive helt klar.

- Lige nu cykler jeg bare og laver lidt båndøvelser og styrketræning, siger Nicklas Bendtner.

Allerede 4. juni skal Åge Hareide have garanti for, at han ikke udtager en angriber med småskavanker, fordi landstræneren den dato har deadline for at registrere sin endelige VM-trup.

Bendtner har derfor fem dage til at vise, at man kan regne med ham under sommerens slutrunde.

- Jeg har ikke så meget at sige til den deadline. Det er Åge, som må tage en beslutning, ud fra hvilke 23 spillere han gerne vil med.

- Og så må han vurdere tidslinjen for hver enkelt spiller, som har lidt småproblemer eller skavanker, siger Bendtner.

Det står klart, at Bendtner ikke deltager i lørdagens testkamp mod Sverige i Stockholm. Angriberen føler sig heller ikke sikker på, at det er værd at tage chancen mod Mexico på Brøndby Stadion ugen efter.

Det var dog ikke testkampe, men VM-slutrunden, som en tydeligt mærket Nicklas Bendtner tænkte på, da han med tårer i øjnene udgik i Rosenborgs nederlag til Brann søndag aften.

- Jeg var selvfølgelig ked af det, for det er en stor ting at komme med til et VM.

- Jeg vil rigtig gerne være en del af holdet, og jeg var berørt over, at jeg blev skadet på det tidspunkt, selv om jeg ikke kendte skadens omfang, siger Bendtner.