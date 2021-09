Haller scorer femte Champions League-mål i ny Ajax-triumf

Sejren kom blandt andet i hus på et mål af angriberen Sébastien Haller, der udbyggede sin målscore. Han nettede for femte gang i denne Champions League-sæson.

Med en 5-1-sejr i første kamp mod Sporting CF bringer tirsdagens resultat det hollandske hold op på en foreløbig førsteplads i gruppen. Dortmund kan også komme på seks point med en sejr over Sporting.

Besiktas har modsat tabt sine to første kampe.

Det tyrkiske hold, der var stærkt præget af skader, havde det svært fra start.

Holdet fik knap lov til at trække vejret i indledningen af kampen, hvor hjemmeholdet lagde fra land med gåpåmod og iver, godt hjulpet på vej af et ihærdigt hjemmepublikum.

Det bar allerede frugt efter 17 minutters spil, da Dusan Tadic fik lov til at spadsere gennem gæsternes forsvar for at lægge bolden til rette for en fri Steven Berghuis.

Han kunne let lægge bolden forbi en chanceløs Ersin Destanoglu i Besiktas-målet.

Ajax fortsatte med at vade i chancer mod et lavtstående tyrkisk hold.

Det udnyttede samme Berghuis kort inden pause, da han fik plads at boltre sig på lige uden for feltet.

Et præcist indlæg ind i det lille felt blev dirigeret ned i det korte hjørne af Sébastien Haller.

I anden halvleg fortsatte det dominerende Ajax-hold med at skabe store chancer. Men som kampen skred frem begyndte hjemmeholdet at trække tempoet ud af kampen. Derfor blev det heller ikke til flere mål.

Landsholdsspilleren Mohamed Daramy sad på bænken hele kampen for Ajax.

Tirsdag blev der afviklet to tidlige kampe i turneringen. I den anden mødtes Shakhtar Donetsk og Inter i et opgør, der ligeledes var chancerigt.

Noget overraskende endte det dog uden mål. Inter har dermed kun et enkelt point efter to kampe. Det samme gælder for Shakthar.