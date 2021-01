Hædret banelandshold ser sig selv som OL-favorit

Det danske banelandshold ser sig selv som favorit til at vinde OL-guld i 4000 meter holdforfølgelsesløb, selv om det udskudte OL i Tokyo til sommer afvikles næsten halvandet år efter danskernes verdensrekord i disciplinen.

Det siger banelandsholdsrytteren Frederik Rodenberg, efter holdet lørdag aften blev hædret med prisen som Årets Sportsnavn 2020 i Danmark.

- Øh jo, i bund og grund. Det er vi (OL-favorit, red.). Det lyder måske lidt voldsomt, når man siger det sådan, men det er vi.

- Vi har kørt den klart hurtigste tid i verden nogensinde og går gerne ind til OL med favoritværdigheden på vores skuldre, siger Frederik Rodenberg til DR.

Sammen med Lasse Norman Hansen, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen var han i februar sidste år med til at sætte tre verdensrekorder på vej mod VM-guldet i Berlin. Det er den præstation, som banede vej for lørdagens pris, som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark står bag.

Kvartetten lukrerede dog også på, at sportsåret 2020 var stærkt influeret af coronavirus.

- Det har været et specielt år. Vi var så heldige, at vores VM lå tidligt, inden det hele blev mærkeligt på grund af corona, så for os har det været et år med højdepunktet tidligt på året, siger Lasse Norman Hansen til DR.

Banelandsholdets hårdeste konkurrenter i holdforfølgelsesløb er sædvanligvis Australien, New Zealand, Italien og Storbritannien.