Haas og ni andre Formel 1-hold underskriver ny aftale

Haas med Kevin Magnussen på holdet har også underskrevet aftalen.

Aftalen skal forsøge at skabe en mere bæredygtig økonomi i Formel 1, og den skal sammen med en række andre tiltag gøre den økonomiske afstand mellem holdene mindre.

- Alle vores fans ønsker at se jævnbyrdige racerløb, hjul til hjul-action og at alle hold har en chance for at komme på podiet, siger Formel 1-bossen Chase Carey.

Navnet på aftalen er taget med inspiration fra Place de la Concorde, hvor den første aftale mellem holdene blev underskrevet i 1981.

Mercedes var til at begynde med imod den nye aftale, men har også valgt at underskrive den.

Allerede tirsdag underskrev Ferrari, McLaren og Williams Concorde-aftalen. Det er de tre ældste hold i Formel 1.

Onsdag fulgte de syv øvrige hold trop og underskrev aftalen. Der var deadline for en ny aftale i slutningen af denne måned.