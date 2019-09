Haas og Magnussen ryster på hovedet af idiotisk tidsstraf

- Det virkede som om, der var nogen, der bare sad og kedede sig, sammenfattede Magnussen til TV3+.

Han fik fem sekunders straf, da han kiksede en nedbremsning på 44. af de 53 omgange under et angreb bagfra af Sergio Perez.

Danskeren skar igennem afkørselsområdet, men kom ikke den rigtige vej rundt om begge markeringer i det.

- Jeg gad ikke tage risikoen for at køre i væggen. Der er skideglat ude i den runoff med masser af sand og skidt - så at begynde at bremse hårdt og dreje samtidig føltes bare alt for farligt.

- Så jeg satte farten ned og kørte igennem og sagde over radioen, at det var for farligt at tage begge. Og så fik jeg alligevel en fem sekunders straf, på trods af at Perez kom forbi, og jeg ikke selv vandt noget, men tværtimod tabte en masse, siger Kevin Magnussen til tv-stationen.

Med de fem sekunders straf blev Magnussen skubbet ned på niendepladsen og fik to point ud af anstrengelser.

Han kunne derfor trods alt glæde sig over de første VM-point til samlingen siden 11. afdeling i Tyskland i slutningen af juli. Løbet i Sotji var sæsonens 16.

Hans teamkollega, Romain Grosjean, udgik på første omgang, da han blev ramt i en kollision.

Danskerens høst kom i stand via en god start, hvor han nåede op i top-10 fra sin startplacering som nummer 13.