Haas fortsætter med testtider i bunden af feltet

Formel 1-holdene har taget hul på andendagen af Formel 1-testen i Barcelona forud for den kommende sæson.

Hos Haas-teamet har Romain Grosjean afløst Kevin Magnussen bag rattet.

Torsdag formiddag har franskmanden kørt hele 87 omgange, efter at Magnussen nåede op på 106 rundture fordelt over onsdagens to testkørsler formiddag og eftermiddag.