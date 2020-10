Haas-chef siger farvel og tak til Magnussen og Grosjean

Bossen bemærker, at de to Formel 1-kørere begge har spillet en væsentlig rolle for det lille holds udvikling i den stærkt konkurrenceprægede fartsport.

- Jeg vil gerne sige tak til både Romain og Kevin for deres hårde arbejde og dedikation til Haas F1 Team over de seneste sæsoner, siger Günther Steiner i en meddelelse på holdets hjemmeside.

- Romain var en grundlæggende del af vores etablering, hvor vi søgte en kører med både fart og erfaring. Hans resultater i begyndelsen af 2016 var en retfærdig belønning, ikke kun for hans eget talent, men også for den store indsats, som holdet havde lagt i at komme i startgridden til den sæson.

- Da Kevin kom til en sæson senere, fik vi et øjeblikkeligt afkast, ved at begge biler begyndte at score point og selvfølgelig også med vores første dobbeltpoint i Monaco det år.

- Vi har mange gode minder sammen især i form af 2018-sæsonen, hvor vi sluttede som nummer fem i VM-stillingen i vores kun tredje sæson. Romain og Kevin spillede en stor rolle i den succes, siger Günther Steiner.

I de seneste år har Haas dog ikke kunnet holde fart i udviklingen, og er også i 2020 et hold med langt op til VM-point.

- Selvfølgelig er der stadig masser af ræs tilbage i 2020-sæsonen. Det har uden tvivl været et udfordrende år, men begge kørere har givet alt, de kunne, bag rattet i VF-20'eren.

- Vi værdsætter deres input og erfaring i forhold til at skubbe teamet fremad indtil Abu Dhabis Grand Prix i december, slutter Günther Steiner af.

I 2019 indledte Kevin Magnussen sæsonen godt med en sjetteplads i Det Australske Grand Prix. Men det endte som sæsonens bedste placering, og danskeren sluttede på 16.-pladsen i det samlede VM-regnskab med 20 point.

Romain Grosjean blev nummer 18 med 8 VM-point.

I den coronapåvirkede 2020-sæson har Haas fra start haft svært ved at gøre sig gældende i grandprixerne.

Efter 11 løb er det blot blevet til tre point til Haas. Magnussen har hentet et point, mens Grosjean har hentet to.