Haas-chef overvejede udskiftning men valgte rutinen

Derfor faldt valget på Romain Grosjean til igen i 2020 at være Kevin Magnussens makker i Haas-racerne. Det blev meldt ud torsdag.

De to har kørt sammen de seneste tre sæsoner, og Grosjean har været med siden begyndelse i 2016 hos Haas-mandskabet, der sidste år opnåede en fornem placering som samlet femmer, men i år ikke har kunnet finde farten og ligger næstsidst.

Derfor var der også flere, der forventede, at der ville være udskiftning på Haas-mandskabet, men det er altså ikke sket.

- Den største grund er, at vores biler i år ikke har præsteret så godt, som vi har ønsket, og det har ikke noget at gøre med kørerne.

- Jeg ved ikke, om det vil hjælpe os til at gøre bilen bedre, hvis vi skifter kører. Det kunne det gøre, men det kunne også gå den anden vej.

- Grosjean har været en stor del af at få forståelsen for, hvorfor det går dårligt. Han har været en stor hjælp, og vi ved, at han på gode dage er en rigtig god kører.

- Desuden har vi ikke brug for flere uvisse elementer på holdet. Med mandskabet på plads til næste år kan vi nu kaste alt fokus ind på at få bilerne op på samme niveau som sidste år, siger Steiner.

Han lægger ikke skjul på, at han også havde andre kørere inde i billedet. Specielt Nico Hülkenberg, der stopper som Renault-kører efter denne sæson.

- Det var tæt mellem Grosjean og Hülkenberg. Men i sidste ende besluttede vi at holde fast i Romain, for han har været med holdet de seneste fire år. Den erfaring var vigtig for os. Kun tiden vil vise, om det er den rigtige beslutning, siger Steiner.

Magnussen har i løbet af sæsonen haft flere interne kampe med Grosjean, som også har resulteret i sammenstød mellem de to Haas-racere i flere løb.

Men også Hülkenberg har været efter danskeren og anklaget ham for at være alt for farlig på banen.

Det har dog ikke spillet ind i Haas-holdets beslutning.

- Det har overhovedet ikke været med i overvejelserne. Vores fokus har kun været på, hvordan vi kan komme tilbage, hvor vi var sidste år. Det skal vi have til at køre igen.

- De (Magnussen og Grosjean, red.) er lidt forskellige, men de to er en god kombination. Der er en god balance.

- Kevin har sin mening, og Romain har sin. Nogle gange er de ikke enige, men det synes jeg også, er godt. For hvis de nu er enige om det forkerte, så går de begge den forkerte vej, siger Steiner.

Haas-holdet skal på banen igen i weekendens grandprix i Singapore. Det er sæsonens 15. af 21 løb.