Haas-chef hylder fantastiske Magnussen efter topplacering

Magnussen leverede sit forrygende resultat til trods for nogle lidt problemfyldte træninger i Melbourne.

Og det imponerer Haas-teamchefen Günther Steiner.

- Det her (kvalifikationen, red.) var Kevins første rigtige forsøg. Han havde kun en enkelt ordentlig omgang fredag. Og tredje træning var våd, så der kunne han heller ikke rigtig komme ud.

- Så det er fantastisk, lyder det fra den italienske teamchef.

Han er generelt imponeret over sin duo med Magnussen og Grosjean.

- Det fantastiske er også, at begge kørere satte deres tider i deres allersidste løb i Q3 (tredje og sidste kvalifikationsrunde), siger Günther Steiner.

En straf til Daniel Ricciardo (Red Bull) betyder, at Magnussen og Grosjean starter side om side som nummer fem og seks søndag. Teamchefen mener dog ikke, at det giver mening at snakke for meget taktik mellem de to.

- Jeg tror ikke, det er muligt at snakke så meget om det. Vi ved ikke, hvad de andre gør. Man er omringet af folk.

- Og så nytter det ikke, at man for eksempel ikke angriber bilen foran sig, fordi man tænker, at man gik med til at lade ens holdkammerat komme foran. Det fungerer ikke.

- De skal bare respektere hinanden. Og så lade være med at køre ind i hinanden, lyder det fra Günter Steiner.

Den britiske verdensmester Lewis Hamilton satte lørdagens klart bedste tid og tog sig således i overbevisende stil af pole position søndag.

Grandprixet i Australien går i gang søndag morgen klokken 07.10 dansk tid.