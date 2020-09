Günther Steiner (nummer tre fra venstre) forventer, at Haas fortsat vil have det vanskeligt i de kommende grandprixer.

Artiklen: Haas-boss: Vi har brug for held for at få point

Günther Steiner medgiver, at Haas har store udfordringer, og han tvivler på, at holdet vil vælte sig i point.

Formel 1-holdet Haas med Kevin Magnussen i folden har haft en vanskelig første halvdel af sæsonen, og de kedelige takter kan meget vel fortsatte i anden halvdel af sæsonen.

I et interview på holdets hjemmeside påpeger teamchef Günther Steiner, at holdet i øjeblikket har brug for lidt held, hvis Magnussen eller kollegaen Romain Grosjean skal slutte i top-10 ved løbene og derved score point.

I første omgang skal holdet nå frem til anden kvalifikationsrunde, Q2, i grandprixerne, for med en bedre startplacering skaber man forudsætningerne for, at tilfældighederne i højere grad vil kunne gå Haas' vej.

- Det er et hårdt år for os, men vi forsøger altid at gøre vores bedste. Vores mål er i øjeblikket, at vi skal komme i Q2. Det vil bringe os i en situation, hvor vi kan få point, hvis der sker noget overraskende under løbet.

- I øjeblikket ser det dog ud som, at det er os som skaber overraskelserne for andre. Måske vender lykken, så vi får noget godt ud af det på et tidspunkt i løbet af året, siger Günther Steiner.

De 15 bedste af de 20 kørere går videre fra Q1 til Q2, mens de ti bedste i Q2 kommer med i den afgørende kvalifikationsrunde, Q3.

Indtil videre er der gennemført 9 ud af 17 Formel 1-grandprixer i den coronaprægede sæson.

Kevin Magnussen er udgået i fem ud af de ni løb, men danskeren har med en tiendeplads også sørget for holdets eneste point. Kollega Romain Grosjean er kun udgået en enkelt gang, men er ikke sluttet bedre end nummer 12 i et grandprix i år.

Günther Steiner forventer ikke mærkbar bedring i anden halvdel af 2020-sæsonen.

- Det bliver en hård afslutning på sæsonen på samme måde, som det har været en hård start på sæsonen. Vi har åbenlyst nogle udfordringer med vores racer. Vi har ikke købt nogle opgraderinger til den.

- I det mindste kæmper vi med Alfa Romeo og Williams ved alle løb, og jeg tror, at vi kan fortsætte med at gøre det i resten af sæsonen. Med lidt held og med vores egne evner, kan vi forhåbentlig få flere point, før sæsonen er ovre, siger Günther Steiner.

Williams er det dårligste hold i konstruktørernes mesterskab, da holdet endnu ikke har fået point. Alfa Romeo har hentet fire point.

Det næste Formel 1-grandprix køres i Sotji på søndag.